Происшествия

В сети появилось видео с "героями", заехавшими на авто на стеклянный мост в Киеве

В Киеве продолжают всплывать подробности скандала, когда на новый стеклянный мост заехал автомобиль. Выяснилось, что девушка, находившаяся в машине, вела съемку, а затем опубликовала видео в соцсетях. Этот ролик позволил идентифицировать всю команду «героев» — покорителей моста. Ранее полиция установила лишь владельца автомобиля-нарушителя, проверив базу автономеров.

Девушка уже закрыла свой аккаунт в Instagram — видимо, не выдержав свалившейся славы. Но пользователям соцсетей удалось сделать скрин переписки.

Предложенная версия «просто не знали» убедила не всех. Многие считают, что на мост компания поехала сознательно, ради лайков в соцсетях.

Напомним, на стеклянном мосту в Киеве после ряда случаев вандализма произошло новое ЧП. На пешеходный мост заехал «Mercedes», грубо нарушив правила дорожного движения. Патрульная полиция предупредила, что водителя ждет административная ответственность, но сначала правоохранители хотят получить объяснения от водителя и пассажиров.

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