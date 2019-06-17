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Бывший президент Египта скончался прямо во время судебного заседания
В понедельник, 17 июня, в Каире прямо во время судебного заседания скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Ему было 67 лет. Как сообщают местные СМИ, Мурси взял слово, выступил и скончался сразу после того, как судья принял решение отложить заседание.
Мурси был по профессии инженером. В конце 90-х примкнул к партии «братья-мусульмане», которая в то время находилась на полулегальном положении в Египте. Ее членам было запрещено занимать государственные должности. С 2000 по 2005 год Мурси был членом парламента как независимый кандидат. В 2011 году он стал лидеров Партии свободы и справедливости, которую создали представители «Братьев-мусульман». В 2012 году Мурси принял участие в президентских выборах и победил во втором туре. Его сторонники ликовали. Однако своими первыми же указами новый глава государства вызвал массовое негодование в стране. В 2013 году Египет охватили массовые протесты. Они привели к государственному перевороту. Мурси был арестован. В мае 2015 года его приговорили к смертной казни, однако, под давлением мирового сообщества, она была заменена на пожизненное заключение.
На этом судебные процессы над «Братьями-мусульманами» не закончились. Мурси периодически вызывали в суд для дачи показаний.
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