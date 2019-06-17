Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, – Артур Марин

Политика

Большое количество резонансных дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими, которые произошли за эти выходные по всей Украине, — повод начать дискуссию о трансформации профилактики ДТП из второстепенной функции полиции в государственную политику. Такое мнение высказал эксперт в сфере реформирования правоохранительных органов Артур Марин, который длительное время возглавлял подразделения внутренней безопасности в системе МВД.

«Перевернувшийся автобус на Винничине, трое погибших и четверо пострадавших в ДТП в Одесской области, очередное „мажорное“ ДТП на Закарпатье — это лишь отдельные проявления системной проблемы — отсутствия комплексного подхода к профилактике ДТП в нашей стране. Согласно сервису WorldLifeExpectancy, Украина входит в топ-10 стран Европы по количеству ДТП со смертельным исходом на 100 тысяч человек. И такую проблему не решит только полиция. Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, в которую будут вовлечены максимальное количество государственных и общественных институтов, а также бизнес», — сказал Марин.

В качестве примера эксперт привел опыт США, где страховые компании при расчете стоимости полиса учитываю многочисленные данные из базы полиции — факты нарушения ПДД, совершения ДТП, даже марку машины.

«Если в США водитель проехал на красный свет светофора, он получит штраф. Но кроме штрафа в следующем году стоимость его страховки будет на 50% выше. То есть даже одно нарушение правил дорожного движения — это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Для Украины — это тоже рабочая модель. Совершил ДТП без пострадавших — стоимость страховки сразу выросла на 200%. А если ДТП с пострадавшими, то для виновника аварии страховка сразу должна стоить не 2−3 тысячи гривен, а 80−100. Кто-то скажет — это невероятно много. Да! Но разве человеческая жизнь стоит меньше?», — считает Марин Артур.

Эксперт также предложил способ решения проблемы превышения скорости без повсеместной установки видеокамер.

«Если на трассе Киев — Одесса действует ограничение скорости в 110 км/ч, то, очевидно, ее нельзя проехать за 4 часа, не нарушив скоростной режим. Поэтому достаточно поставить в начале и в конце любой трассы приборы, которые будут фиксировать время выезда автомобиля на трассу и время съезда с нее. Такая система уже успешно реализована в Турции и тестируется на некоторых автобанах в Польше. Конечно, у нас найдутся „юристы“, которые попытаются оспорить штрафы. Но вряд ли они смогут опровергнуть правила математики», — предложил Артур Марин.

Кроме того, на законодательном уровне, уверен эксперт, нужны меры, которые позволят привлечь общественность к контролю над нарушением правил дорожного движения.

«Видео со смартфона должно стать доказательством нарушения правил. И автор видео должен получать 50% от суммы выплаченного штрафа автоматически. Технически это можно реализовать в виде простого приложения на мобильном телефоне. С правовой точки зрения — изменения сложнее, но вполне возможны», — отметил Артур Марин, добавив, что любой водитель 20 раз подумает, прежде чем нарушать правила, если любой пешеход сможет сразу сообщить об этом в полицию.

«Еще один элемент — инфраструктура дорог, призванная обеспечить безопасность и сохранение жизней украинцев. Общество гораздо быстрее, чем автодоры сможет сформулировать с помощью цифровых инструментов запрос на обустройство такой инфраструктуры. Где-то необходимо поставить отбойники, где-то — светофор и т. д. Нет необходимости даже в дорогостоящих исследованиях, которые проводятся в Европе. Сегодня технические решения позволяют получать такие данные намного быстрее. А для внедрения этого и многих опробованных в других странах инструментов профилактики ДТП, достаточно решений Кабинета министров Украины или даже приказов соответствующих ведомств», — резюмировал Артур Марин.

Напомним, за выходные в Украине произошли ряд крупных и резонансных аварий. В частности, в Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали.

В Ужгороде 21-летняя студентка факультета международных экономических отношений Иванна (Яна) Костраба за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу и столкнулась с Ford, за рулем которого находился 32-летний житель Ужгорода. Девушка была не пристегнута и не имела водительских прав. Водитель «Форда» был госпитализирован в критическом состоянии.

В Винницкой области перевернулся автобус с 23 пассажирами. По предварительной информации, пострадали 6 человек, 4 из которых госпитализированы. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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