- 21:36 Под Одессой пропала еще одна школьница: объявлен розыск
- 21:23 Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию
- 21:12 «Туристический бренд»: в сети волна негодования из-за неудачного высказывания Зеленского об украинских женщинах
- 21:04 Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, – Артур Марин
- 20:35 На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя
- 20:12 Почти Венеция: в Киеве ливень затопил дороги
- 19:51 Зеленский на встрече с Макроном назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»
- 19:47 «Стал для меня всем миром»: Александра Кучеренко трогательно поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения
- 19:43 Бывший президент Египта скончался прямо во время судебного заседания
- 19:26 Отдыхающие возмущены: с пляжа в Затоке несколько дней не могут убрать труп дельфина
- 19:25 В сети появилось видео с "героями", заехавшими на авто на стеклянный мост в Киеве
- 19:22 Кейт Миддлтон, Камилла и Елизавета II приняли в Виндзоре представителей королевских семей Европы
Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию (видео)
В понедельник, 17 июня, в Дюссельдорфе стартовал чемпионат Европы по фехтованию. И в первый же день состязаний копилка сборной Украины пополнилась золотой медалью.
Наша олимпийская чемпионка Ольга Харлан в полуфинале взяла верх над Анной Мартон из Венгрии (15:10), а в решающем поединке сломила сопротивление французской саблистки Манон Брюне (15:12) и восьмой (!) раз в карьере (первый за последние пять лет) поднялась на высшую ступень пьедестала почета европейских первенств.
Кстати, эта награда стала для Харлан уже 20-й, завоеванной на чемпионатах Европы. Восемь раз Ольга становилась чемпионкой, семь раз — серебряным призером и пять раз — бронзовым. Прославленная саблистка побеждала в индивидуальном разряде в 2009-м (Пловдив), 2011-м (Шеффилд), 2012-м (Легнано), 2013-м (Загреб), 2014-м (Страсбург) и 2019-м (Дюссельдорф), а также в командном зачете в 2009-м (Пловдив) и 2010-м (Лейцпиг).
Также у Харлан есть четыре медали Олимпийских игр (одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы»), а также 13 наград чемпионатов мира (пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.
Фото Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»