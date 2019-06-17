Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию (видео)

Спорт

В понедельник, 17 июня, в Дюссельдорфе стартовал чемпионат Европы по фехтованию. И в первый же день состязаний копилка сборной Украины пополнилась золотой медалью.

Наша олимпийская чемпионка Ольга Харлан в полуфинале взяла верх над Анной Мартон из Венгрии (15:10), а в решающем поединке сломила сопротивление французской саблистки Манон Брюне (15:12) и восьмой (!) раз в карьере (первый за последние пять лет) поднялась на высшую ступень пьедестала почета европейских первенств.

Кстати, эта награда стала для Харлан уже 20-й, завоеванной на чемпионатах Европы. Восемь раз Ольга становилась чемпионкой, семь раз — серебряным призером и пять раз — бронзовым. Прославленная саблистка побеждала в индивидуальном разряде в 2009-м (Пловдив), 2011-м (Шеффилд), 2012-м (Легнано), 2013-м (Загреб), 2014-м (Страсбург) и 2019-м (Дюссельдорф), а также в командном зачете в 2009-м (Пловдив) и 2010-м (Лейцпиг).

Также у Харлан есть четыре медали Олимпийских игр (одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы»), а также 13 наград чемпионатов мира (пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.

Фото Twitter

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