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Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал под водой
Известный индийский иллюзионист Чанчал Лахири пропал без вести в реке после того, как пытался воспроизвести знаменитый трюк Гарри Гудини. Об этом сообщает BBC News.
Лахири, также известный как Волшебник Мандрейк, был закован цепью и шестью замками. В таком виде его опустили с лодки в реку Хугли, один из рукавов Ганга. Планировалось, что он сможет безопасно выплыть на поверхность освободившимся. На месте проведения фокуса в двух лодках и на мосте Хора в Калькутте собралось много зрителей. Когда фокусник не появился, они вызвали полицию.
К вечеру 16 июня полицейские вместе с дайверами обыскали место происшествия, но так и не нашли Лахири. Власти не могут признать его погибшим, пока не обнаружат тело. Представитель полиции рассказал местным СМИ, что, скорее всего, течение унесло тело, из-за чего водолазы не смогли найти его, даже на большой глубине. Им пришлось приостановить поиски из-за наступления темноты.
Фотограф местной газеты Джаянт Шоу общался с иллюзионистом до проведения фокуса и спросил у него, зачем тот рискует жизнью. «Если я это сделаю, то случится волшебство, если допущу ошибку ― трагедия», ― сказал Лахири. Он хотел провернуть трюк, чтобы вернуть интерес к фокусам.
Издание сообщает, что это не первый раз, когда Волшебник Мандрейк проводил опасный фокус под водой. Более 20 лет назад он уже опускался на дно реки запертым в стеклянном ящике, из которого должен был незаметно выбраться. В прошлый раз фокус удался.
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