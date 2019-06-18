Шоу-бизнес

Конфуз на сцене: у популярной певицы лопнул костюм во время выступления (фото)

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Рэперша вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.

Но певица не долго расстраивалась, переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.

В январе Карди Би пожаловалась подписчиками на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana и разделась. На ролике, который рэперша опубликовала в соцсети, она громко заявляет, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый день мая в Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии The Billboard Awards. Ее учредителем является популярный американский журнал Billboard. Победителей чествовали в отеле MGM Grand. Одним из запомнившихся на церемонии артистов стала и Карди Би, которая вместе со своим мужем Offset выставляла свои чувства на показ.

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