18 июня 2019

Название этой уникальной работы, являющейся жемчужиной в длинном списке фарфоровых Дон Кихотов, собранных в нашей коллекции, придумано автором этой замечательной композиции. И ко мне самому никакого отношения не имеет. К сожалению или к счастью — какая разница? Не имеет — и всё. Мне нравятся Дон Кихоты. И в фарфоре, и в жизни. Я порой готов восхищаться безумством храбрых. Но сам к их числу не принадлежу. И не могу сказать, что особо по этому поводу переживаю.

На днях один из подписчиков упрекнул меня в том, что я, «будучи одним из динозавров нашей журналистики» (это его цитата), пишу не о том, что он от меня ждёт. Ну, за «динозавра» ему, конечно, отдельное спасибо. А вот по поводу того, почему я не пишу ожидаемых им от меня текстов с анализом ситуации и разоблачением тех, кто этого разоблачения заслуживает, ограничусь сегодняшним постом.

Повторюсь, что к числу Дон Кихотов себя не отношу. Пишу о том, что считаю нужным и возможным. Да, и возможным. Потому что всегда помню заповедь, имеющую отношение не только к медицине. «Не навреди…» Я многое знаю и многое помню. Иногда мне даже кажется, что лучше бы я многого из этого не знал. Ну, к чему мне сейчас периодически всплываемые в памяти картины поедания земли влиятельными людьми, приносившими клятву на верность людям ещё более влиятельным? Или интимные подробности чужих тайн, касающихся выяснения отношений между вершителями судеб миллионов людей в нашей стране? Что мне дадут откровенные рассказы об этом, способные, с одной стороны, позабавить интерес незнакомых читателей, а с другой — причинить вред конкретным людям, что может сказаться на судьбе не только моей, но и журналистского коллектива, с которым я работаю с 1992 года?..

Разложив все эти свои знания по полкам памяти, хожу спокойно (и без охраны) по улицам и делаю то, что считаю возможным и целесообразным в этой ситуации. Хотите — осуждайте меня за это. Хотите — попробуйте понять. Но даже о тех, кто когда-то причинил мне зло, часто вспоминаю с благодарностью. Потому что без их зла, причинённого много лет назад, мне, может быть, никогда не удалось бы добиться того, чего добился, и делать добро тем, кто в этом нуждается. Камней за пазухой не ношу, помня о том, что со временем камни за пазухой могут оказаться камнями в почках…

Кстати, о камнях. На прошлой неделе один очень известный в нашей стране персонаж, рвущийся в большую политику и даже, по слухам, претендующий на один из портфелей в новом правительстве, в интервью вдруг упомянул меня в совершенно неожиданном контексте, сказав, что у него, дескать, ко мне «есть счета». Этому человеку много лет назад я по доброте душевной помогал делать первые шаги в бизнесе, позволившем ему стать сейчас таким известным. И, понимая, что сделал он это «ради красного словца» (не жалея при этом ни отца и ни Швеца), я все-таки отправил ему короткое письмо: «Если у вас есть счета — выставляйте их. Готов рассчитаться правдивым (!) рассказом о том, как все было на самом деле». Его длинные извинения, прозвучавшие по телефону через 15 минут, даже неприятно было слышать… Мне стало жалко его. Ведь теперь ему придётся этот камень носить в себе.

Короткая притча о камнях. Одному человеку торговцы на рынке вместо оплаченных им овощей погрузили в повозку камни. Обнаружив это уже дома, он не стал возвращаться назад и выяснять отношения с обманщиками, а просто высыпал камни в канаву. Прошло 40 лет. В дверь дома постучали два древних старика:

- Прости нас. Много лет назад мы подсунули тебе вместо овощей камни. И теперь должны попросить у тебя прощения за обман.

- Я помню тот случай. Но вы мне ничего не должны. Я в тот же день выбросил ваши камни в канаву. А вы 40 лет носили их в своём сердце…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.