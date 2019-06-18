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Российский чиновник опозорился из-за нелепого выпада в адрес Америки (видео)
В России вошло в привычку приписывать весь негатив козням Запада, но порой попытки свалить вину на «условных американцев» выглядят крайне глупо. Последний такой случай был в Пензенской области. Губернатор даже в конфликте сельчан с ромской общиной умудрился найти «американский след».
Комментируя массовую драку в селе Чемодановка, глава области не удержался от соблазна и тут обвинить американцев. «Америка, Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, (чтобы) дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать, что многие ложную информацию загоняют сюда», — утверждал Иван Белозерцев, объясняя свое видение причин конфликта. Он призвал верить только той информации, что идет из российских источников.
Заявление прозвучало на встрече губернатора с жителями Чемодановки. Сельчане, в свою очередь, считают, что к массовой драке привел бытовой конфликт: ромы обидели или попытались обидеть девушку, за нее вступились односельчане. В итоге 13 июня более сотни людей участвовали в драке, вооружившись камнями, ножами, топорами и битами. Было замечено и огнестрельное оружие.
Требуя наказать виновных, жители села перекрыли крупную автотрассу. После этого на местный конфликт обратило внимание областное руководство.
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