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Найден водитель, который заехал на своем авто на стеклянный мост в Киеве (видео)
В Киеве вычислили место проживания водителя, который с подругой заехал на стеклянный пешеходный мост. Патрульная полиция установила личность автовладельца, а съемочная группа сайта dtp.kiev.ua пошла дальше и приехала по месту жительства хозяина машины. Злополучный «Мерседес» сейчас стоит припаркованный на подземной автостоянке по улице Предславинской на Печерске.
За езду по мосту водителю грозит максимум 510 гривен штрафа (255 грн за выезд на мост и еще 255 за остановку там). Но вместо того, чтобы дать пояснения полиции и признать вину, водитель использует тактику уклонения — просто не выходит из дома.
Кроме того, создатели сайта dtp.kiev.ua говорят, что уже получили странное предложение: за вознаграждение в 100 долларов убрать из паблика данные о владельце автомобиля.
Напомним, в Киеве на новом стеклянном пешеходном мосту заметили «Мерседес». Девушка-пассажирка, находившаяся в машине, утверждает, что не знала о запрете заезжать на мост автомобилем.
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