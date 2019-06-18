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Исчезновение Даши Лукьяненко под Одессой: появилась информация о возможном похищении
В Одесской области продолжаются поиски 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей при странных обстоятельствах 13 июня. В полиции проверяют версию, что девочку могли похитить и увезти на автомобиле. Правоохранители отслеживают машины, проезжавшие через поселок Ивановка в день исчезновения девочки.
Среди прочего, полиции предстоит проверить автомобиль, который попал на записи камер наблюдения на выезде из Ивановки. Как сообщает ТСН, снимок автомобиля сейчас активно распространяют в соцсетях, но имеет ли машина отношение к исчезновению Даши, пока нет ясности.
Следствие пришло к выводу, что похищение Даши (если это было похищение) могло состояться во временном промежутке между 13:41 и 14:24 13 июня. Свидетели утверждают, что слышали детский крик приблизительно в это время в месте возможного исчезновения ребенка.
Отец девочки рассказал, что дочь не могла поехать куда-то по собственной инициативе, так как не хотела пропустить генеральную репетицию танцевального выступления.
Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», горем в семье Даши пытаются воспользоваться мошенники. Они требуют вознаграждение за информацию о местонахождении ребенка.
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