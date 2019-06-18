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Мощная турбулентность: стюардессу подкинуло к потолку самолета, а на пассажиров вылился кипяток (видео)
Самолет болгарской авиакомпании ALK, направлявшийся из столицы Косово Приштины в швейцарский город Базель, попал в зону сильной турбулентности незадолго до посадки. При этом пострадали по меньшей мере десять человек, которые были госпитализированы с травмами по прибытии в пункт назначения.
В сеть попало видео происходящего, на котором видно, как стюардессу подбрасывает к потолку, а на людей падают вещи и опрокидывается тележка с кипятком. Одна из женщин начинает молиться.
«Я думала, мы все умрем. Моему мужу ошпарило шею», — рассказала пассажирка изданию Badische Zietung.
Лайнер трясло около десяти минут. Всего на борту самолета Boeing 737−300 находился 121 пассажир.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в зону турбулентности попал самолет, летевший рейсом Стамбул — Нью-Йорк.
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