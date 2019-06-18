Экс-футболист «Шахтера» Мхитарян обвенчался в Италии (фото)

Спорт

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена Михаэла Варданяна — Бетти.

Пара обвенчались в Италии. Торжественная церемония прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции.

В своем Instagram 30-летний футболист разместил свадебное фото, сопроводив снимок словами: «Выходи за меня и останься со мной навсегда».

«Congratulations, brо» («Поздравляю, брат») — написал в комментариях футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, что на родине Мхитарян выступал за «Пюник», а в Украине — за донецкие «Металлург» и «Шахтер», в составе которого становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. В 2013 году армянин за 27,5 млн долларов перешел в дортмундскую «Боруссию». Летом 2016-го Генрих стал игроком «Манчестер Юнайтед», а в 2018-м перебрался в «Арсенал», в составе которого совсем недавно из-за политического конфликта не смог поехать на финал Лиги Европы в Баку. В футболке сборной Армении Генрих Мхитарян провел 82 матча, в которых забил 27 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший игрок «Шахтера» на спор залез в мусорный бак.

Фото Instagram, AMA/MEGA



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