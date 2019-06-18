Шоу-бизнес

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград TrevorLive New York Gala. Trevor Project — американская организация, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей сексуальных меньшинств. Как пишет Daily Mail, ее посетили 26-летняя британская модель Кара Делевинь (которая входит в первую пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира) и 29-летняя американская актриса Эшли Бенсон, звезда сериалов «Милые обманщицы» и «Дни нашей жизни».

Накануне Кара и Эшли, чей роман длится уже около года, впервые официально подтвердили свои отношения, выложив в соцсети Instargram видео своего страстного поцелуя.

На церемонии Делевинь, которая получила одну из наград, публично назвала Эшли своей настоящею любовью.

«Она — одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала», — сказала в своей речи модель, которая также известна по ролям в фильмах «Валериан и горд тысячи планет» и «Отряд самоубийц».

Кара

Эшли

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