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Известная модель и звезда сериала «Милые обманщицы» подтвердили свой роман страстным поцелуем в Instagram (фото, видео)
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград TrevorLive New York Gala. Trevor Project — американская организация, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей сексуальных меньшинств. Как пишет Daily Mail, ее посетили 26-летняя британская модель Кара Делевинь (которая входит в первую пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира) и 29-летняя американская актриса Эшли Бенсон, звезда сериалов «Милые обманщицы» и «Дни нашей жизни».
Накануне Кара и Эшли, чей роман длится уже около года, впервые официально подтвердили свои отношения, выложив в соцсети Instargram видео своего страстного поцелуя.
На церемонии Делевинь, которая получила одну из наград, публично назвала Эшли своей настоящею любовью.
«Она — одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала», — сказала в своей речи модель, которая также известна по ролям в фильмах «Валериан и горд тысячи планет» и «Отряд самоубийц».
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