Деньги

В июне снизится цена на газ для населения: сколько теперь за него платить

Цена на газ в Украине остается одним из самых больных вопросов как для миллионов граждан, так и для нашего правительства. Долгое время обсуждалась возможность уровнять тарифы на газ для населения с ценами на голубое топливо для промышленных предприятий. Во всяком случае, именно на этом настаивал Международный валютный фонд. Однако сейчас сложилась такая ситуация, когда газ на мировом рынке стоит меньше, чем платит население Украины по действующему фиксированному тарифу. Поэтому правительство ищет возможности урегулировать ценовую коллизию.

На днях Кабинет министров Украины опубликовал постановление № 485 об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго в целях максимально возможного снижения стоимости топлива. В частности, правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи-поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи «Нафтогазом» газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа, поставляемого по социальным обязательствам (ПСО).

Как заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, данное правительственное решение позволит снизить цену на газ для населения на 800−900 гривен за тысячу кубометров.

И действительно, уже в июне стоимость голубого топлива для населения снизится. Правда, не так резко, как прогнозировал Владимир Кистион. НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей поставляемого по социальным обязательствам, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 485 она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика) и 6664,67 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС, но без стоимости доставки и наценки поставщика).

Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газовым компаниям и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн по сравнению с маем.

Конечная цена газа для потребителей в каждом регионе будет несколько отличаться, в зависимости от тарифа на распределение газа, установленного Нацкомиссией по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего областного или городского поставщика газа.

Например, цена газа для бытовых потребителей в Кировоградской области, с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика, в июне составит 7755,87 грн.

В «Нафтогазе» снижение цены на газ для населения объяснили не только новой методикой расчета его стоимости, но и уменьшением цен на европейском рынке.

«Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно — один из вариантов, принятых в правительственном постановлении, начнет действовать в июне», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, если применить предложенную правительством схему, то наименьшей оказывается цена газа на украинской энергетической бирже: она и определила цену на июнь.

«Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно рыночному паритету, и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы рассчитываем на то, что правительство в ближайшее время также согласится с предложением „Нафтогаза“ полностью отменить ценовое регулирование. Что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа», — отметил Андрей Коболев.

Однако многие эксперты считают, что, несмотря на положительные стороны утвержденной правительством методики расчета стоимости газа для населения, этот механизм далек от совершенства.

«Все равно эта модель не является оптимальной в социальном плане, потому что не решает несколько базовых задач. Проблема Украины в том, что у нас по Конституции недра принадлежат народу, но нет механизма реализации этого права. Таким косвенным правом была покупка дешевого газа и низкие тарифы на тепло и горячую воду, которые являются производными от газа, — те тарифы, которые существовали ранее, давали возможность в какой-то мере перераспределять блага в пользу населения.

Сейчас, если применить экономически обоснованный механизм ценообразования: взять затраты, которые формируют себестоимость, добавить среднюю по рынку норму рентабельности в виде прибыли, инвестиционную составляющую на разработку новых месторождений, то цена на газ для населения должна быть четыре-пять тысяч гривен за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем сейчас, то есть у нас мегавысокие цены" , — рассказал в интервью «ФАКТАМ» экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Подробнее мнение эксперта о новой методике расчета цен на газ и о рисках для населения, которые в ней кроются, читайте в следующей статье.

Стоит напомнить, что недавно НКРЭКУ, приняла решение ввести для компании «Укртрансгаз» тарифы на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности. В результате больше не будет единого для всей страны тарифа на газ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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