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Происшествия

В Киеве пропавшего студента нашли повешенным в лесу (фото)

12:25 18 июня 2019 396
труп на дереве
Инф. «ФАКТОВ»

В Дарницком районе Киева прохожий обнаружил повешенный труп. Тело было найдено в лесу недалеко от станции метро «Красный хутор». Напомним, в начале мая в киевском парке «Спутник» был обнаружен труп парня.

О жуткой находке в столице в полицию сообщили 17 июня около 13:30.

Тело мужчины было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Во время осмотра на нем были татуировки, а рядом — рюкзак с личным вещами и телефоном.

Как сообщает «Информатор», погибшим оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести. Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

«ФАКТЫ» писали о подобных трагедиях: в Лиманском районе Одесской области нашли повешенным молодого мужчину, а вТатарбунарском районе, на юге Одесской области, повешенной была обнаружена 15-летняя девочка.

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