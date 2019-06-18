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В Киеве пропавшего студента нашли повешенным в лесу (фото)
В Дарницком районе Киева прохожий обнаружил повешенный труп. Тело было найдено в лесу недалеко от станции метро «Красный хутор». Напомним, в начале мая в киевском парке «Спутник» был обнаружен труп парня.
О жуткой находке в столице в полицию сообщили 17 июня около 13:30.
Тело мужчины было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Во время осмотра на нем были татуировки, а рядом — рюкзак с личным вещами и телефоном.
Как сообщает «Информатор», погибшим оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести. Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.
«ФАКТЫ» писали о подобных трагедиях: в Лиманском районе Одесской области нашли повешенным молодого мужчину, а вТатарбунарском районе, на юге Одесской области, повешенной была обнаружена 15-летняя девочка.
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