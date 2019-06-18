Наступило противостояние Марса и Сатурна: чем это опасно и как себя вести

Стиль жизни



В последнее время вас преследуют неудачи, планы встречают неожиданные препятствия, неприятности случаются там, где их и близко не должно быть, и начались проблемы со здоровьем? Значит, вы уже ощутили на себе противостояние двух мощных и недобрых планет — Марса и Сатурна, решивших помериться силами на небосклоне. Этот период продлится до конца июня (кстати, в июне есть даты, на которые нужно обратить особое внимание). О том, чем он опасен для жителей Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Марс встал в оппозицию к Сатурну, и в таком положении он пробудет до конца июня, — говорит Валентина Виттрок. — Обе планеты можно назвать злыми — они негативные, провокационные и человеконенавистнические. Марс — со всей своей вспыльчивостью и агрессивностью — активизирует оппозицией Сатурн, который астрологи средневековья считали планетой смерти. Марс они называли малым, а Сатурн — большим злом. Как минимум, это положение несет людям простуды и вирусные инфекции, травмы и переломы, как максимум, — возможные смерти.

В мире в такие периоды также могут происходить природные и техногенные катастрофы, следствием которых становятся серьезные разрушения. В общественной сфере вероятны политические конфликты, народные волнения, революции. В жизни обыкновенных людей в такое время срабатывает закон Мерфи, а проще говоря, закон подлости, который гласит: если неприятность может произойти, она обязательно произойдет.

— Напряженные аспекты Марса и Сатурна на всех влияют одинаково?

- Многое здесь — впрочем, как в других случаях, связанных астрологией, — зависит от гороскопа каждого конкретного человека. По словам астролога Натальи Нестеренко, если в нем вектор собственной энергии направлен против неких внешних границ, то противостояние двух человеконенавистнических планет он непременно ощутит на себе.

— Как ведут себя люди в такое время?

— Прежде всего стоит сказать, что подобное сочетание планет нервирует, поэтому все мы становимся чувствительными и обидчивыми. Эмоционально реагируем на то, на что в другое время не обратили бы внимания: на косой, как нам кажется, взгляд или совершенно безобидную шутку. Проще говоря, делаем из мухи слона. Мы склонны принимать на свой счет то, что к нам не относится, нам все время кажется, что все вокруг только и думают о том, как бы побольнее нас задеть или обидеть. На самом деле это, конечно же, не так, но мы об этом не думаем — нами в такие моменты руководит не разум, а эмоции.

Вторая линия поведения, присущая людям в это время, — повышенная эмоциональность. Реакция на чужие слова и действия оказывается не только чрезмерно страстной и горячей, но и неадекватной, во много раз превосходящей ее причину. Человек и сам понимает, что пора бы успокоиться, но при всем желании не может этого сделать. Его, как говорят в народе, несет.

— Как вести себя во время оппозиции Марса и Сатурна?

— В соответствии со старинной поговоркой «береженого Бог бережет». Ни в коем случае нельзя нарушать существующие правила: не переходить улицу в неположенном месте, не превышать скорость, разрешенную на данном участке дороги, не есть просроченные продукты, не стоять под деревом во время грозы — этот список можно продолжать бесконечно, главное — понять принцип и соблюдать его. Не стоит вторгаться на чужую территорию, поскольку это тоже нарушение чьих-то границ. И что вас за ними ждет, никто не знает. Так, мальчишки, забравшиеся в чужой сад воровать недозрелые яблоки, вместо традиционных в таких случаях криков и проклятий хозяина вполне могут нарваться на пулю из охотничьего ружья.

— Иногда очень тяжело справиться с эмоциональным напряжением…

— Что касается повышенной эмоциональности, то здесь надо стараться сдерживать себя. Особенно это касается тех, кто склонен к реакциям подобного рода. Но под воздействием ссорящихся Марса и Сатурна неадекватно повести себя может даже самый спокойный и уравновешенный человек. Чтобы подобного не произошло, держите свое поведение под контролем и, почувствовав, что вас заносит, принимайте меры: считайте до десяти, глубоко дышите, пейте воду — в общем, делайте то, что помогает вам в подобных случаях. Если ничего не помогает и назревает нешуточная ссора, лучше вообще встать и уйти, чем продолжать общение, которое может вылиться в серьезный конфликт. Поверьте, последствия от такого поступка, который окружающие могут счесть хамским, будут куда меньше, чем от скандала, который вероятен в противном случае.

— Что делать тем, кто собрался в отпуск, купил билеты и забронировал гостиницу? Все-таки на дворе лето.

— Думаю, они могут спокойно отправляться по месту назначения. Главное — принять меры, которые обезопасят вас от возможных неприятностей. Прежде всего надо взять с собой необходимые лекарства — как прописанные вам врачом, так и средства первой помощи. Соблюдать максимальную осторожность в дороге. Не заниматься экстремальными видами спорта, даже если вы не мыслите своей жизни без риска, отложите катание на «тарзанке» или полет на дельтаплане на другое время. Тех, кто не станет сам напрашиваться на неприятности, они обойдут стороной.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», какие события произойдут в июне у всех знаков зодиака. Как отметила астропсихолог, первый месяц лета — удачное время для деловых начинаний и воплощения в жизнь перспективных проектов.

А эксклюзивный гороскоп здоровья на июнь-2019 «ФАКТАМ» предоставил победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов. Он рассказал, что сулят звезды представителям каждого из знаков зодиака и на какие события в жизни следует обратить особое внимание.

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