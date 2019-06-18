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Дом Sotheby’s продан почти за 4 млрд долларов
В понедельник, 17 июня, стало известно, что знаменитый аукционный дом Sotheby’s сменил владельца. Его приобрел французский миллиардер Патрик Драи. 55-летний бизнесмен выложил за Sotheby’s 3,7 миллиарда долларов. Это половина его личного состояния, которое американский журнал Forbes оценил в нынешнем году в 7,7 миллиарда долларов, что дает Драи восьмое место в списке самых богатых жителей Франции.
Руководство Sotheby’s приветствовало заключение сделки. Подчеркивается, что новый владелец по праву считается одним из лучших предпринимателей в мире. Кроме того, Драи известен как коллекционер произведений искусств. И для него приобретение аукционного дома — это не просто бизнес.
Еще один интересный момент — главный конкурент Sotheby’s, аукционный дом Christie’s, тоже находится в руках француза, хотя обе компании зарегистрированы в Лондоне. Им владеет с 1998 году Анри Пино.
Патрик Драи родился в Марокко в семье преподавателей математики. Ему было 15 лет, когда родители вместе с ним перебрались во Францию. Деловые интересы миллиардера затрагивают телекоммуникации и масс-медиа. Драи принадлежат известные французские газеты Libération и L’Express, а также самый популярный на данный момент в стране телеканал новостей BFM TV. Кроме того, миллиардер владеет радиосетью RMC, несколькими мобильными операторами во Франции, Португалии и Израиле и кабельными сетями в Европе и США.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...