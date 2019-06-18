Поиски пропавшей под Одессой 11-летней девочки: обнаружено «странное захоронение»

Происшествия

В ходе масштабной поисковой спецоперации пропавшей 13 июня в Ивановке под Одессой 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители обнаружили на кладбище похороненного без гроба человека. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, в райцентр Ивановка для оказания практической помощи в поисках девочки отправлены заместитель начальника департамента, а также практики аппарата уголовного розыска, специалисты кинологической службы со специально подготовленными собаками. 17 июня полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии увеличили радиус поисковых мероприятий пропавшей девочки, поиски которой продолжаются круглосуточно.

«Во время поисковых мероприятий по розыску бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в Ивановке. Во время визуального осмотра и частичной раскопки насыпи обнаружили замотанные скотчем ноги человека», — сообщил Аброськин.

В дальнейшем было установлено, что в райцентре без соответствующего разрешения похоронили человека, 1961 года рождения. «При отсутствии близких родственников он был захоронен именно таким варварским образом», — заявил Аброськин. Он отметил, что следователи Нацполиции Украины в обязательном порядке дадут оценку действиям соответствующих лиц, которые таким образом спрятали тело.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой продолжаются поиски пропавшей 11- летней девочки.

Даша Лукьяненко

В поисках задействовали авиацию. Дело об исчезновении ребенка обрастает чудовищными слухами. Полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей пропавшей девочки.

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