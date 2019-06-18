Курс гривни будет стабильным в 2019 году, — эксперт фондового рынка

Деньги

Несмотря на негативный информационный шум, который снизил курс гривни на 4 процента, факторы, влияющие на национальную валюту в этом году, более благоприятные, чем в прошлом, считает Юрий Бажинов, управляющий активами ООО «Фридом Финанс Украина».

«Прежде всего хочется отметить динамику „Единого казначейского счета“ (далее ЕКС), которая выглядит более сильной по отношению к 2018 году, при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним, и в то же время держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году», — заявил эксперт.

Кроме этого, нерезиденты активно покупают облигации внутреннего займа, который номинирован в гривне, в страну приходит валюта. Как правило, политическая турбулентность создает дополнительные риски для нерезидентов, но даже президентские выборы не повлияли негативно на тенденцию.

По словам эксперта, из-за напряженности между США и Китаем прогнозы по росту мировой экономики существенно снизились, что привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры.

«К счастью для нас, пока что негативные последствия этой войны обходят Украину стороной», — такое мнение выразил эксперт «Фридом Финанс Украина», добавив, что цены на украинские ключевые экспортные товары на мировых рынках — благоприятны.

«Цены на руду и кукурузу рекордно выросли в этом году на форс-мажорных обстоятельствах, которые не были связаны с торговой войной. Авария на дамбе в Брумадинью, Бразилия, которая произошла 25 января 2019 г., стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale. Компания владеет одним из крупнейших месторождений железной руды в мире и уже заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи только через два-три года. Цены на железную руду, соответственно, подскочили до 4-летнего максимума — $ 98,59 за тонну», — сказал Бажинов.

По мнению эксперта, погодные условия, а именно: катастрофическое увеличение количества осадков в конце мая и начале июня в США, привели к тому, что американские фермеры могут столкнуться с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории.

В то же время Департамент сельского хозяйства США (USDA) сообщает о том, что урожай кукурузы в Украине в 2019—2020 годах может составить 33 миллиона тонн. Это на 7,8% ниже, чем в 2018—2019, однако экспорт зерновых вырос с 1,6 млрд долл. до 2,44 млрд долл. в 1 квартале 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Суммируя все вышеперечисленный факторы, можно сделать вывод: временный негативный фон для гривни не является решающим для ее ценообразования. «Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, куда выгоднее сегодня, чем год назад», — считает Юрий Бажинов.

Для справки: ООО «Фридом финанс Украина» — профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в топ-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине со штатом больше 100 человек.

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