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Украина

«Европейская солидарность» поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко главой МИД

14:44 18 июня 2019 12
Вадим Пристайко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Партия «Европейская солидарность» поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщается на сайте партии, лидером которой является Петр Порошенко.

Вадим Пристайко — опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014 года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности.

«Надеемся, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины», — говорится в заявлении партии «Европейская солидарность».

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