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Происшествия

В Тернополе автомобиль врезался в дерево: двое погибли (фото)

15:25 18 июня 2019 95
В Тернополе автомобиль врезался в дерево: двое погибли (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во вторник, 18 июня, в Тернополе на улице Чумацкая автомобиль врезался в дерево. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением. В результате ДТП два человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован.

Тела из разбитой машины пришлось доставать спасателям. Причины смертельного ДТП и личности пострадавших устанавливают следователи. Об этом сообщает главк Нацполиции в Тернопольской области.

По информации других источников, погибшим на вид было по 30 лет. Скорее всего, мужчины ехали отдыхать на местный так называемый «Дальний пляж».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Киев — Чоп: от двух машин почти ничего не осталось. Утром 18 июня под Ровно лоб в лоб столкнулись Ford и Volkswagen Passat, погибли оба водителя. Два пассажира получили тяжелые травмы. Опубликованы фото и видео с места происшествия.

А в Польше наградили украинца, спасшего людей в масштабном ДТП возле Щецина. После этой аварии в польском уезде Мендзыжеч (Любушское воеводство) на дороге местного значения в катастрофу попал легковой автомобиль с украинцами. Три человека погибли, один был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался в больнице.

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