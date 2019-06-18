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В ЦИК объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список «Оппоблока»
Закон «О выборах народных депутатов Украины» позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя журналистам заявление партии «Оппозиционный блок» о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который подозревается в госизмене. По этому поводу идет судебный процесс в Старобельске Луганской области.
По словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами партий после установленного срока — то есть после 10 июня, — невозможны и не соответствуют Закону «О выборах народных депутатов Украины».
Напомним, 14 июня народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина» заявил, что «Оппозиционный блок» внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.
«Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен Законом „О выборах народных депутатов Украины“. Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение будет принято на съезде», — сказал Радченко.
Таким образом, в случае нарушения партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.
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