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Происшествия

В Бахмуте на Донетчине крупный пожар: столб дыма видно издалека (фото, видео)

20:29 18 июня 2019 271
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Бахмуте на Донетчине возник масштабный пожар — горит бывший дом культуры «Машиностроитель». Местные жители публикуют фото и видео с места инцидента.

«В Бахмуте серьезный пожар», — сообщила в соцсети автор серии снимков, местный журналист Гаяне Авакян.

В комментариях пользователи отмечают, что огонь достиг пятого этажа.

Напомним, в Киеве в конце прошлой недели произошел масштабный пожар во дворе многоэтажного дома в историческом центре города.

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