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В Бахмуте на Донетчине крупный пожар: столб дыма видно издалека (фото, видео)
В Бахмуте на Донетчине возник масштабный пожар — горит бывший дом культуры «Машиностроитель». Местные жители публикуют фото и видео с места инцидента.
«В Бахмуте серьезный пожар», — сообщила в соцсети автор серии снимков, местный журналист Гаяне Авакян.
В комментариях пользователи отмечают, что огонь достиг пятого этажа.
Напомним, в Киеве в конце прошлой недели произошел масштабный пожар во дворе многоэтажного дома в историческом центре города.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..