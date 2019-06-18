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Ветеран боевых действий на Донбассе подорвал себя гранатой, его сожительнице удалось спастись
Во вторник, 18 июня, в одном из частных гаражей в пгт Арбузинка Николаевской области прогремел взрыв.
Как сообщили «ФАКТАМ» областной полиции, прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в результате взрыва погиб 49-летний хозяин домовладения, в котором находится гараж.
По словам его сожительницы, в этот день мужчина, поссорившись с ней, угрожал взорвать их обоих. Женщине удалось убежать, после чего в гараже сразу прогремел взрыв.
Стоит уточнить, что около полугода назад мужчина вернулся из зоны проведения ООС. Есть информация, что ранее погибший неоднократно высказывал своим близким намерения покончить с собой. Осколки взрывного устройства, предварительно — гранаты РГД-5 отправлены на экспертизу.
Как того требует процедура в подобных случаях, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.
Как известно, война оставляет отпечаток на физическом и психологическом состоянии ветеранов. С начала войны на Донбассе в зоне боевых действий побывало более 300 тысяч военных и добровольцев. По возвращению в свои дома у некоторых из них проявляется посттравматический синдром.
Впрочем, при содействии психологов и близких многим удается найти себя в мирной жизни. «ФАКТЫ» неоднократно рассказывали об историях успешного восстановления после войны. Так, Валерий Октябрьский в Киеве готовит и продает питьевую воду. А отец четверых детей Николай Стецькив успешно занимается ягодным бизнесом во Львовской области.
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