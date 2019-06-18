В Житомирской области арестован лесник, стрелявший в 12-летнего ребенка

Происшествия

На Житомирщине суд арестовал лесника, который 12 июня из огнестрельного оружия ранил 12-летнего подростка. Напомним, ранее при аналогичных обстоятельствах в Переяславе погиб пятилетний мальчик.

Подсудимому выдвинули подозрение в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и покушении на убийство малолетнего, сообщили УНИАН в Хмельницком горрайонном суде.

«Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога 49-летнему жителю Житомирской области», — говорится в постановлении суда.

В соответствии с материалами дела, мужчина якобы нашел нарезное огнестрельное оружие марки «ТОЗ-8» и патроны к нему на чердаке дома, где проживает его мать. Чтобы опробовать его, он произвел выстрел в направлении соседнего дома, в результате чего пуля попала в малолетнего, причинив непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки.

Ребенок перенес несколько операций, но выжил.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, после убийства ребенка сотрудниками полиции в Переяславе суд арестовал подозреваемых правоохранителей на два месяца без права залога, однако они подали апелляцию.

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