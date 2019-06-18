Мир

В Японии произошло сильное землетрясение: волны цунами идут в сторону АЭС (видео)

В районе японского острова Хонсю произошло сильое землетрясение. Об этом говорится в сообщении Японского метеорологического агентства.

Подземные толчки ощутили в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате — 4−5 баллов.

По мнению сейсмологов, мощное землетрясение может спровоцировать формированию цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья страны.

В то же время пока что подземные толчки не повлияли на работу семи реакторов АЭС Касивадзаки-Карива.

Власти немедленно остановили сверхскоростные пассажирские экспрессы в регионе в качестве меры предосторожности, сообщает общественная телекомпания NHK. Кроме того, около 200 домохозяйств остались без электричества.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года мощное землетрясение повергло в шок тысячи туристов на островах Ломбок и Бали.

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