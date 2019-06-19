Джордж Клуни будет доволен: задержаны «итальянские Бонни и Клайд», портившие жизнь актеру

Шоу-бизнес

Имя Франческо Галделли несколько последних лет не давало покоя Джорджу Клуни. Актер узнал об этом человеке еще в 2010-м, когда слишком много внимания к себе привлекла компания GC (начальные буквы имени и фамилии актера), которая предлагала частным лицам пошив дорогих костюмов по индивидуальным меркам и уверяла, что ее глава — сам Джордж, а это сразу повышало градус доверия покупателей. Об этом пишет «Стархит».

Вместе с женой, 45-летней Ваней Гоффи, Франческо сделал поддельные рекламные фотографии с участием Клуни и проставил на всех документах его подпись.

Новость о том, что он теперь занимается еще и пошивом деловых костюмов, дошла до Джорджа Клуни довольно быстро. Разбираться с брендом актер решил в суде, подав в 2010 году на пару иск. Франческо тогда получил 8 лет заключения, но успел скрыться от полиции. В 2013-м Франческо и Ваня были объявлены в международный розыск, но до минувшей субботы паре успешно удавалось сбегать от Интерпола, за что их даже прозвали итальянскими Бонни и Клайдом.

Последние годы они жили в Таиланде, где занимались онлайн-продажей поддельных часов Rolex, некоторым — особо «удачливым» их покупателям — в коробках вместо часов приходили всего лишь мешочки с солью.

«Во время допроса Франческо признался, что прикрывался именем Джорджа Клуни. Он открыл бизнес по продаже одежды, чтобы обманом заставить людей отдавать деньги», — сообщили представители тайской полиции.

Парочке удалось неплохо заработать на махинациях. Так, в Таиланде они проживали на роскошной вилле вдали от туристических достопримечательностей.

Теперь Франческо Галделли и его жена Ваня Гоффи будут экстрадированы обратно в Италию, где состоится суд. Адвокаты мошенников не делают официальных заявлений, но западные журналисты предполагают, что преступников ожидает большой тюремный срок.

Сам Джордж Клуни пока воздерживается от комментариев. Ранее артист заявлял, что ему было неприятно узнать о деятельности мошенников, которые прикрывались его именем для совершения своих махинаций. Именно поэтому поклонники уверены, что актер будет доволен долгожданной поимкой преступников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Джордж Клуни в мае посетил в Лондоне премьеру своего нового телепроекта — мини-сериала «Уловка-22». 58-летний Джордж явился в компании своей эффектной жены Амаль и гламурной тещи Барии Аламуддин.

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