- 07:56 Русских нет: сеть поразило видео с китайцами на Дальнем Востоке
- 07:44 До чего дошел прогресс: в США пациентов начали оперировать роботы
- 07:34 Легкие рецепты освежающих холодных супов: легко и быстро
- 07:25 Волкер снова собрался в Украину: что известно о новом визите спецпредставителя США
- 06:58 Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил старушку: пенсионерка в больнице в тяжелом состоянии
- 06:57 Она просто огромная: у жительницы Таиланда 9 месяцев без остановки растет грудь
- 06:56 Марс вступил в противостояние с Сатурном: чем это опасно и как себя вести
- 06:30 "Воров в законе" в Армении отправляют на «подвал КГБ»: названа причина
- 06:25 Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину
- 06:20 Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет
- 06:19 Повышение пенсий в июле: в ПФУ сообщили, кому пересчитают выплаты
- 06:05 «Успей надышаться»: Галкин посоветовал Топалову не "жрать" сына, а ценить каждое мгновение с ним
Русских нет: сеть поразило видео с китайцами на Дальнем Востоке
В сети появилось видео из российского Приморья, наглядно демонстрирующее тихое «завоевание» территории работниками из Китая.
Тысячи китайцев идут на работу в г. Большой Камень, Приморье))— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) June 17, 2019
руssких нет, работать не хотят ?) 17.06. pic.twitter.com/b2NjpSm5iH
Автор видео отмечает, что в кадре тысячи китайцев идут на работу в городе Большой Камень.
«Русских нет, работать не хотят?», — задается он вопросом.
Пользователь с ником «Циничная училка» отметила, что до сих пор ей не попадались объявления о наборе на работу на верфь в Белый Камень.
«В море — пожалуйста. До этого строили эту верфь, брали русских. У моего ученика папа сварщиком работал. Зарплаты задерживали, платили меньше обещанного», — написала она.
Другие пользователи также подтвердили правдивость картинки и отметили, что русским нужно платить больше, поэтому предприниматели предпочитают нанимать гастарбайтеров.
«Русские есть. 1. не платят или берут гастеров, которым надо платить гораздо меньше. 2. Так решает вопрос власть», — объяснил Дедушка Бу.
«Русским надо платить больше, но получают они меньше. Такой вот парадокс госрегулирования. В итоге побеждают китайцы», — подтвердил Влад.
А пользователь из Украины предложил представить, что будет, когда китайцами начнут комплектовать Росгвардию и ОМОН.
«Вот тогда начнется веселуха», — написал он.
Напомним, ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок спрогнозировала, что уже в 2024 году российско-китайские отношения начнут рушиться, а китайцы примутся «откусывать» части России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.