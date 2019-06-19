Мир

Русских нет: сеть поразило видео с китайцами на Дальнем Востоке

В сети появилось видео из российского Приморья, наглядно демонстрирующее тихое «завоевание» территории работниками из Китая.

Тысячи китайцев идут на работу в г. Большой Камень, Приморье))

руssких нет, работать не хотят ?) 17.06. pic.twitter.com/b2NjpSm5iH — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) June 17, 2019

Автор видео отмечает, что в кадре тысячи китайцев идут на работу в городе Большой Камень.

«Русских нет, работать не хотят?», — задается он вопросом.

Пользователь с ником «Циничная училка» отметила, что до сих пор ей не попадались объявления о наборе на работу на верфь в Белый Камень.

«В море — пожалуйста. До этого строили эту верфь, брали русских. У моего ученика папа сварщиком работал. Зарплаты задерживали, платили меньше обещанного», — написала она.

Другие пользователи также подтвердили правдивость картинки и отметили, что русским нужно платить больше, поэтому предприниматели предпочитают нанимать гастарбайтеров.

«Русские есть. 1. не платят или берут гастеров, которым надо платить гораздо меньше. 2. Так решает вопрос власть», — объяснил Дедушка Бу.

«Русским надо платить больше, но получают они меньше. Такой вот парадокс госрегулирования. В итоге побеждают китайцы», — подтвердил Влад.

А пользователь из Украины предложил представить, что будет, когда китайцами начнут комплектовать Росгвардию и ОМОН.

«Вот тогда начнется веселуха», — написал он.

Напомним, ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок спрогнозировала, что уже в 2024 году российско-китайские отношения начнут рушиться, а китайцы примутся «откусывать» части России.



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