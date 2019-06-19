Ученые выявили, что из-за пользования смартфонами у детей отрастают «рога» (фото)

Мир

Ученые австралийского университета Sunshine Coast University выявили, что из-за чрезмерного пользования смартфонами и планшетами у детей отрастают «рога».

Как сообщает издание New Idea, несовершеннолетние долгое время проводят, склонившись над телефонами и опустив голову вперед, а это портит осанку. В результате, в задней части черепа может образовываться «рогоподобный» отросток — шпора. При обследовании 1200 человек в возрасте от 18 до 30 лет у 41% были выявлены шпоры, связанные с плохой осанкой. Более того, в последнее время подобные деформации костей все чаще наблюдаются у детей в возрасте от 13 лет. Ранее шпоры обнаруживали только у пожилых людей.

Как говорит доктор Дэвид Шахар, проблемы можно предотвратить, если уделять внимание этому вопросу с юных лет. «Точно также, как мы учим детей ухаживать за полостью рта, очень важно обращать внимание на хорошую осанку», — говорит ученый.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что непрерывно болтавшая по телефону китаянка не смогла разогнуть пальцы.

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