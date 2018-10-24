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Непрерывно болтавшая по телефону китаянка не смогла разогнуть пальцы (фото)
После сообщений о том, что китаянка ослепла после непрерывной игры на мобильном телефоне, неприятность произошла с другой жительницей Поднебесной. Как сообщает издание Shanghai.ist, женщина из города Чанша (провинция Хунань) на неделю ушла в отпуск. Но вместо того, чтобы активно отдыхать, она практически все эти дни не выпускала из рук свой мобильный телефон. Фактически, она откладывала его только на ночь. Вскоре у нее заболела кисть правой руки, в которой она держала телефон. И она не смогла разогнуть пальцы, которые оставались скрюченными — как будто она все еще продолжает держать аппарат.
Китаянка обратилась в больницу, где ей диагноз — теносиновит, то есть воспаление оболочки сухожилий. После лечения подвижность пальцев восстановилась. Врач посоветовал пациентке, а также всем прочим любителям телефонных разговоров, почаще делать перерывы.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о китайце, которого парализовало после двух дней непрерывной игры на мобильном телефоне.
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