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Эффектно: в Запорожье придумали, как бороться с распространением наркотиков (видео)

Жители Запорожья начали бороться с так называемыми «закладками» наркотиков в своих дворах собственными силами. В сеть попало видео, на котором против наркоторговцев применяют… газовый балончик.

«А Запорожье начало флешмоб», — прокомментировал кадры их автор Алексей Сергеевич.

Пользователи сети в основном поддержали инициативу, посоветовав активисту в следующий раз взять на охоту электрошокер.

Однако Денис Руденко отметил, что такими методами решить проблему не удастся.

«Не метод, издевательство. Ничем не лучше наркоманов», — считает он.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» начальник отдела управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве Артем Поночевный рассказал, что закладки наркотических веществ чаще всего делают… на детских площадках, в старых заброшенных домах, а иногда, по желанию клиента, их могут просто присыпать землей в оговоренном месте. К размещению «закладок», как правило, привлекают наркозависимых, а в качестве платы оставляют для них пару доз.



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