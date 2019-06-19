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Эффектно: в Запорожье придумали, как бороться с распространением наркотиков (видео)
Жители Запорожья начали бороться с так называемыми «закладками» наркотиков в своих дворах собственными силами. В сеть попало видео, на котором против наркоторговцев применяют… газовый балончик.
«А Запорожье начало флешмоб», — прокомментировал кадры их автор Алексей Сергеевич.
Пользователи сети в основном поддержали инициативу, посоветовав активисту в следующий раз взять на охоту электрошокер.
Однако Денис Руденко отметил, что такими методами решить проблему не удастся.
«Не метод, издевательство. Ничем не лучше наркоманов», — считает он.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» начальник отдела управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве Артем Поночевный рассказал, что закладки наркотических веществ чаще всего делают… на детских площадках, в старых заброшенных домах, а иногда, по желанию клиента, их могут просто присыпать землей в оговоренном месте. К размещению «закладок», как правило, привлекают наркозависимых, а в качестве платы оставляют для них пару доз.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».