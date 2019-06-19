Третьяков встретил в ЦИК собственных избирательных «клонов» (видео)

Политика

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков во время подачи документов в ЦИК встретил собственных избирательных «клонов». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В жизни находится место для очень неожиданных встреч! Сегодня встретил собственных „клонов“. Подавал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на мажоритарном округе № 219 и здесь они — братья Третьяковы (без мягкого знака в фамилии), которые по чрезвычайному совпадению тоже собираются баллотироваться в этом же округе на Святошино. Как писали СМИ, оба родились в Иркутске, живут на Троещине, в одном доме, в квартирах рядом. Эти братья живут настолько дружно, что решили баллотироваться на одном округе, как они сами мне сказали, — чтобы поддерживать друг друга», — написал Третьяков.

По его словам, этой избирательной технологии много лет и рассчитана она исключительно на невнимательность избирателей.

«Я прошел много избирательных кампаний, и меня давно не удивляют подобные действия конкурентов. Убежден, что это только начало: очевидно, что грязные методы и черный пиар против меня еще будет использоваться неоднократно. Со своей стороны считаю, что людей, которые используют грязные технологии, которые дали „клонам“ немалые деньги на залог, дали юристов для сопровождения и т. д. , не должно быть в парламенте», — подчеркнул Третьяков.

Народный депутат дал совет «кукловодам», которые решили зарегистрировать его избирательных клонов, «не начинать свой путь в политику с обмана избирателей».

«Лично я намерен победить честно, несмотря на чьи-то попытки влиять на выборы нечестными методами и черными технологиями», — отметил Третьяков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столичном мажоритарном округе № 219 (Святошинский район) документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата, которые являются однофамильцами действующего народного депутата от этого округа — главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.

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