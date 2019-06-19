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Третьяков встретил в ЦИК собственных избирательных «клонов» (видео)
Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков во время подачи документов в ЦИК встретил собственных избирательных «клонов». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В жизни находится место для очень неожиданных встреч! Сегодня встретил собственных „клонов“. Подавал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на мажоритарном округе № 219 и здесь они — братья Третьяковы (без мягкого знака в фамилии), которые по чрезвычайному совпадению тоже собираются баллотироваться в этом же округе на Святошино. Как писали СМИ, оба родились в Иркутске, живут на Троещине, в одном доме, в квартирах рядом. Эти братья живут настолько дружно, что решили баллотироваться на одном округе, как они сами мне сказали, — чтобы поддерживать друг друга», — написал Третьяков.
По его словам, этой избирательной технологии много лет и рассчитана она исключительно на невнимательность избирателей.
«Я прошел много избирательных кампаний, и меня давно не удивляют подобные действия конкурентов. Убежден, что это только начало: очевидно, что грязные методы и черный пиар против меня еще будет использоваться неоднократно. Со своей стороны считаю, что людей, которые используют грязные технологии, которые дали „клонам“ немалые деньги на залог, дали юристов для сопровождения
Народный депутат дал совет «кукловодам», которые решили зарегистрировать его избирательных клонов, «не начинать свой путь в политику с обмана избирателей».
«Лично я намерен победить честно, несмотря на чьи-то попытки влиять на выборы нечестными методами и черными технологиями», — отметил Третьяков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столичном мажоритарном округе № 219 (Святошинский район) документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата, которые являются однофамильцами действующего народного депутата от этого округа — главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.
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