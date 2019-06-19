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Бронзовую чашу, в которой хранили теннисные мячики, продали на аукционе за 5 миллионов долларов (фото)
Бронзовую чашу, в которой ее хозяева долгое время хранили теннисные мячики, продали на швейцарском аукционе Koller за 4,8 миллиона долларов.
Чаша, которую некогда привезли из Китая, хранилась в одной из немецких семей более ста лет, передаваясь из поколения в поколение. Владельцы, которые впоследствии перебрались в Швейцарию, не подозревали об истинной стоимости своего сокровища. Как пишет издание Daily Mail, в 1960-х годах они предлагали ее одному из музеев Берлина. Но, к счастью, для владельцев, администрация музея отказалась от чаши-кадильницы, не сочтя ее ценной.
Некоторое время назад один из британских аукционных домов провел оценку чаши по фотографии, но признал ее подделкой XIX-го века.
Однако позже на полке в холле семейного дома ее заметил эксперт по ориентальному искусству и у него буквально «глаза полезли на лоб».
Выяснилось, что на самом деле это абсолютно уникальное произведение было создано более 300 лет назад по специальному заказу для китайского императора династии Цин.
Чашу с ручками в виде феникса, ширина которой около 60 сантиметров, изначально оценили в 50 тысяч долларов, но она вызвала огромный интерес на выставке антиквариата в Гонконге, где экспонировалась перед аукционом. В итоге она пошла с молотка за сумму почти в сто раз больше. Ее приобрел гражданин Китая, чье имя не разглашается.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..