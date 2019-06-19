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В Донецке прогремел мощный взрыв: первые фото и видео
В Донецке прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома в оккупированном городе.
В соцсетях появилась масса версий случившегося,
Известный блогер Necro Mancer отмечает, что взрыв прогремел в среду рано утром, и опубликовал видео.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 июня 2019 г.
Напомним, вечером 18 июня в Бахмуте на Донетчине случился масштабный пожар в общественном здании.
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