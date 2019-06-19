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Происшествия

В Донецке прогремел мощный взрыв: первые фото и видео

10:52 19 июня 2019 93
В Донецке прогремел мощный взрыв: первые фото и видео
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецке прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома в оккупированном городе.

В соцсетях появилась масса версий случившегося, в т. ч. пользователи сообщают о снарядах, якобы прилетевших во двор детской больницы № 4 возле ДК «Петровский».

Известный блогер Necro Mancer отмечает, что взрыв прогремел в среду рано утром, и опубликовал видео.

Напомним, вечером 18 июня в Бахмуте на Донетчине случился масштабный пожар в общественном здании.

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