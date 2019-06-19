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Спорт

«Исландский Бекхэм» отгулял свадьбу на озере Комо в Италии (фото)

11:10 19 июня 2019 157
Александра Иварсдоттир и Гилфи Сигурдссон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лидеров английского «Эвертона», полузащитник Гилфи Сигурдссон, за переход которого «ириски» два года назад заплатили «Суонси» около 50 млн евро, женился на «Мисс Исландия"-2008 Александре Иварсдоттир. Свадьбу сыграли на озере Комо в Италии.

Отметим, что 29-летний Сигурдссон, в активе которого 68 поединков и 20 мячей в футболке сборной Исландии, и 30-летняя Иварсдоттир познакомились в 2010 году. В Исландии их сравнивают с парой Дэвида и Виктории Бекхэм.

Кстати, кроме победы в конкурсе «Мисс Исландия», Иварсдоттир выигрывала конкурс Miss World Sports, в котором девушки соревновались в беге, плавании на каноэ и исполнении футбольных пенальти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена.

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