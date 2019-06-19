Деньги

Доллар и евро продолжают дешеветь: прогноз по курсу валют на ближайшее время

В Украине продолжает укрепляться национальная валюта. С пятницы, 14 июня, доллар подешевел на 3 копейки, а евро на 30 копеек. В среду, 19 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,38 гривни за доллар и 29,52 гривни за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,22 грн, а продают по 26,47 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 29,29 грн, продажи — 29,76 грн.

«Курс гривни в среду, 19 июня, растет и поднимается к отметке 26,37 грн за доллар. Это происходит на фоне заявлений представителя Национального банка Украины о том, что он не видит угроз для финансовой стабильности страны, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Отмененная накануне обязательная продажа валюты для экспортеров пока не оказывает влияния на рынок, который чувствует себя достаточно стабильно. Кроме того, Европейский союз выделяет 29,5 млн евро Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.

Также поддержку стабильности национальной валюты оказывает возобновление сотрудничества с МВФ, подтвержденное в ходе визита президента Украины в Германию. Положительно влияют и полученные ранее 1 млрд евро от размещения еврооблигаций.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит некоторое укрепление и поднимется до диапазона 26,3−26,4 гривни за доллар".

Стоит напомнить, что, по мнению экспертов, положительное влияние на курс гривни оказало заявление Национального банка Украины о том, что, несмотря на значительные выплаты по внешним обязательствам, объем международных резервов Украины достаточен для стабильной работы отечественной экономики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавняя паника на финансовых ранках Украины в связи с заявлением известного бизнесмена Игоря Коломойского о том, что наша страна должна объявить дефолт, постепенно улеглась.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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