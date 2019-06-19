Трамп опять идет в президенты: что он пообещал американцам

Мир

Во вторник, 18 июня, Дональд Трамп, выступая перед 20 тысячами своих сторонников в Орландо (штат Флорида) заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Следующие выборы главы государства в Соединенных Штатах назначены на 3 ноября 2020 года. Трамп призвал республиканцев сплотить ряды, поскольку разобщенность может привести к победе кандидата от демократов.

«Я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок! Наша страна сейчас процветает и достигает новых высот. Американская экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны… Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца», — заявил Трамп.

Далее он напомнил о том яростном сопротивлении со стороны демократов, с которым, по его словам, ему пришлось столкнуться в Вашингтоне. «Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость. Последние два с половиной года мы находились в осаде. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера принес нам победу. Но демократы не желают успокаиваться…» — подчеркнул Трамп.

Он завершил свое обращение к сторонникам ироничным замечанием: «Мы нарушаем самое святое правило в политике Вашингтона: выполняем свои обещания, данные американскому народу!»

Опасаться конкуренции внутри Республиканской партии Трампу не приходится. Помимо него, на пост президента США претендует лишь еще один республиканец — бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. Но у 73-летнего политика нет никаких шансов на победу.

А вот внутри Демократической партии развернулась яростная борьба за то, чтобы стать единым кандидатом на завершающем этапе президентской гонки. Более 20 политиков объявили о своем намерении баллотироваться. В их числе бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Готовясь к серьезной борьбе за кресло в Овальном кабинете, Трамп уже сейчас затеял очередную чистку в рядах своей администрации. В конце июня освобождает пост глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс. Президент сообщил об этом 13 июня. Трамп назвал Сандерс замечательной и добавил, что она вернется в свой родной Арканзас, где, как он надеется, будет баллотироваться на пост губернатора штата.

Как считают американские СМИ, отставка Сандерс связана с той критикой, которая почти постоянно звучит в ее адрес. Отличаясь безоговорочной преданностью Трампу, Сара не раз публично говорила откровенную ложь. Особенно это было заметно, когда речь заходила о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми. По всей видимости, Трамп решил перед стартом президентской гонки доверить общение с журналистами новому человеку, который не будет раздражать СМИ.

Во вторник, 18 июня, американский президент написал в Twitter, что Патрик Шанахан, временно исполняющий обязанности министра обороны, отказался выполнять эту работу на постоянной основе. Шанахан отвел свою кандидатуру, так как «хочет проводить больше времени с семьей». Трамп принял его отставку. Исполняющим обязанности главы Пентагона временно назначен Марк Эспер. Его кандидатуру еще должен утвердить Конгресс США.

Шанахан возглавил Пентагон полгода назад после отставки Джеймса Мэттиса. С Мэттисом у Трампа отношения не сложились. До этого Патрик был одним из топ-менеджеров концерна Boeing.

Для смены министра обороны в период, когда резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке и речь идет о возможном вооруженном конфликте между США и Ираном, нужны были веские причины.

Утром 18 июня газета USA Today сообщила, что ФБР расследует инцидент, произошедший в 2010 году, когда Шанахан и его бывшая жена обвиняли друг друга в физическом насилии. Патрик и Кимберли Шанахан тогда частенько дрались. Причиной было злоупотребление алкоголем. В ходе инцидента, которым занимается сейчас ФБР, жена ударила Патрика в лицо кулаком так сильно, что у него «посыпались звезды из глаз». Он двинул ее в ответ кулаком в живот. А в 2011 году Шанахану уже пришлось защищать жену от их 17-летнего сына. Уильям ударил мать бейсбольной битой и проломил ей голову.

Понятно, что Трампу все эти скандальные подробности из жизни его протеже совсем не нужны. 56-летний Марк Эспер, который служил в морской пехоте США, выглядит предпочтительнее как кандидат на пост министра обороны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14 июня Дональду Трампу исполнилось 73 года. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Трампа с днем рождения словами: «Желаю вам держать весь мир в движении!».

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