Спорт

По стопам Ракицкого и Данченко: еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб (фото)

Футболист «Шахтера» Иван Ордец, в активе которого 12 поединков и один мяч за сборную Украины, покинул донецкий клуб и продолжит карьеру в России. 26-летний защитник заключил контракт на три года с московским «Динамо», которое в прошлом сезоне заняло в премьер-лиге 12-е место.

По условиям соглашения футболист, покинувший «Шахтер» на правах свободного агента, будет зарабатывать в российском клубе 1 млн евро в год плюс бонусы (по неофициальной информации, «оранжево-черные» платили игроку 400 тысяч евро).

Иван Ордец (справа) заключил контракт с московским «Динамо» на три года

«Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом «Шахтер», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс!

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Шанс, на протяжении 18 лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь немалых вершин!

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Я хочу выразить благодарность президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я еще не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город!

Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба!⠀

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А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!

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Болельщики — СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких, как вы, точно не найти!

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Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтер» навсегда останется в моем сердце", — написал Иван Ордец в Instagram.

Напомним, что только за последний год в клубы страны-агрессора из донецкого «Шахтера» перебрались Ярослав Ракицкий, Олег Данченко и Иван Ордец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход Ракицкого в российский «Зенит».

Фото ffu.ua, ФК «Динамо» (Москва)

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