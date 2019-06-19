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«Ваш сын в полиции»: аферисты выманили у пенсионеров 1,3 миллиона гривен
Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали трех участников организованной преступной группы, от мошенничества которых пострадали 13 пенсионеров.
— Злоумышленники действовали на территории Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Волынской областей, — сообщает прокуратура Тернопольской области. — Они завладевали деньгами пенсионеров по схеме «ваш сын в полиции». Члены группы звонили на стационарные номера телефонов жителям областных центров, представляясь родственниками или правоохранителями, и сообщали тем, что их внуки или дети попали в беду, из-за чего будут привлекаться к уголовной ответственности, но, мол, этого можно избежать за определенную сумму. Когда пенсионеры соглашались заплатить, к ним домой приезжал член группы, который называл себя сотрудником полиции, и забирал деньги…
Таким образом участники группы обманули 13 человек возрастом от 50 до 87 лет. Общая сумма убытков, нанесенная пострадавшим, превышает 1 миллион 300 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство, мошенникам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен прокуратурой в суд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году в Тернополе, Николаеве и Харькове задержали банду телефонных мошенников, которые, действуя по схеме «ваш сын в полиции, нужны деньги», выманивали деньги у доверчивых людей. Выяснилось, что жителям Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Волынской областей мошенники звонили из луганской тюрьмы.
А на днях украинцев предупредили о новой схеме мошенников.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...