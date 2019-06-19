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Гройсман подписал постановление, обеспечивающее низкие тарифы для населения на новом рынке электроэнергии
На официальном сайте правительства опубликовано постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии». Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 5 июня 2019 № 483.
Как отмечают источники в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на котором был согласован оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения было принято решение назначить отдельного оператора — государственное предприятие «Гарантированный покупатель», которое будет специализироваться на выполнении функций ПСО как для «зеленых», так и для населения.
Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотрен Законом «О рынке электроэнерги», (его приняли в 2017 году), который внедряет новую конкурентную модель рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
Напомним, Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт/ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт/часа в странах ЕС — на уровне 6 грн.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...