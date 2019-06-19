Деньги

Украинские компании больше не должны продавать валютную выручку НБУ: как это отразится на гривне

Национальный банк Украины принял важное изменение валютной политики государства, касающееся не только тысяч предприятий, но и всех украинцев. По мнению некоторых специалистов, это новшество может напрямую повлиять и на курс национальной валюты, а значит, и на благосостояние граждан.

Национальный банк Украины принял постановление № 78, которое вступает в силу 20 июня. Согласно этому документу теперь украинским компаниям и предприятиям, поставляющим свою продукцию за рубеж, либо получающим плату за определенные услуги в иностранной валюте, не нужно обязательно продавать ее часть Нацбанку.

«Для дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений. Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

При этом в НБУ утверждают, что такая инициатива не окажет негативного влияния на макрофинансовую стабильность страны.

«По статистике последних лет, и когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты», — отмечается в сообщении Нацбанка.

По мнению многих финансистов, пока нет оснований прогнозировать сокращение валютных продаж и девальвацию гривни.

«Стабилизация гривни происходит на фоне заявлений председателя Национального банка Украины о том, что он не видит угроз для финансовой стабильности страны. Да и отмененная накануне обязательная продажа валюты для экспортеров пока не оказывает влияния на рынок, который чувствует себя достаточно стабильно. Кроме того, Европейский союз выделяет 29,5 млн евро Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ, что тоже положительно сказывается на курсе гривни», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперты считают, что в условиях регулярных валютных поступлений со стороны иностранцев, скупающих гривневые облигации Министерства финансов, приток валюты на межбанковский рынок не должен сократиться. Хотя предсказывать курсовое движение станет уже несколько сложнее.

«Не думаю, что бизнес станет продавать меньше долларов и евро. Ведь национальная валюта нужна для текущей коммерческой и производственной деятельности. Однако данное решение НБУ добавит неопределенности на рынке. Не будет уверенности в том, какой объем валюты точно будет на рынке. Это решение может повысить курсовые колебания», — сообщил порталу UBR.ua начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

Рассказать подробнее об отмене обязательной продажи валюты бизнесом и последствиях этого новшества для экономики страны, «ФАКТЫ» попросили аналитика компании «Фридом Финанс Украина» Михаила Федорова.

— Свободная экономика с минимальным количеством ограничений, безусловно, является необходимостью для нормального функционирования бизнеса. Ведь, как показывает практика и в Украине, и в других странах, чрезмерное государственное регулирование всегда приводило к тому, что бизнес искал способы по обходу ограничений. Так было и с валютной выручкой экспортеров.

Все те компании, которые хотели иметь в кармане иностранную валюту, а не гривню, теми или иными путями достигали своей цели. Да, они по закону продавали валюту, но после этого при желании всегда можно было найти сотни способов выкупить ее. Это можно было сделать через «карманный офшор», по договору о несуществующих услугах, с помощью покупки валютных активов, тех же долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) внутри Украины. Наконец, деньги можно было просто вывести из компании, оставив ее без «живой» ликвидности.

— Как отмена обязательной продажи части валютных поступлений отразится на деятельности украинского бизнеса?

— Снятие ограничений позволит компаниям «обелить» свою бухгалтерию и не прибегать к различным схемам по покупке и владению валютой. А это, естественно, плюс для бизнеса и для государства. Отсутствие ограничений позволит компаниям меньше играть с государством в «кошки мышки» и упросить администрирование своего бизнеса. А любое упрощение и оптимизация бизнес-процессов всегда положительно сказывается на деятельности компаний.

— Окажет ли это решение влияние на стоимость товаров и услуг, производимых отечественными предприятиями?

— Снятие данного ограничения вряд ли прямо скажется на ценах на украинские товары в ближайшее время.

— Какие плюсы и минусы имела практика обязательной продажи валютной выручки?

— У нормы по обязательной продаже валюты было только два плюса. Государство таким образом могло прогнозировать продажи валюты на рынке. И за счет этой нормы сглаживать спрос на гривню. Проще говоря, государство создавало себе иллюзию контроля над валютным рынком.

Второй плюс весьма спорный. Государство ранее хотело таким образом поддержать гривню, создав иллюзорный спрос на нее со стороны экспортеров в период, когда в гривню никто не верил. Но, как я говорил ранее, те, кто хотел иметь валюту, в конечном счете, пусть через месяц или два, все равно выкупали эту валюту, — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что недавно вступил в силу Закон Украины «О валюте и валютных операциях». В частности, новое валютное законодательство дает возможность свободно открывать счета в зарубежных банках, переводить валютные средства и инвестировать в ценные бумаги других стран. Закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции граждан.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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