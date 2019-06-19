Обнародование имен подозреваемых в деле MH17 приближает Россию к наказанию, — Порошенко

Политика

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что обнародование имен подозреваемых в деле о сбитом «Боинге-777» рейса MH17 приближает Россию к наказанию. Об этом пятый президент Украины написал в Facebook:

«Правда — как солнце, ее ладонью не прикроешь. Наша общая ответственность и долг перед памятью 298 жертв установить и назвать имена всех заказчиков и исполнителей трагического сбивания самолета МН17, как и привлечь их к заслуженной ответственности. Должны сделать все, чтобы не допустить торжество безнаказанности, как и повторение такого преступления в будущем.

Объявленные сегодня (19 июня 2019 года. — Ред.) результаты работы Совместной следственной группы по расследованию трагического сбивания самолета МН17 еще на шаг приближают нас к этой цели. Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы «Бук», которая была доставлена ​​с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такие маневры передовой военной техники не могли произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ.

Не надо тешить себя иллюзиями, Россия и в дальнейшем всеми неправдами будет изворачиваться и блокировать этот процесс, поскольку патологически неспособна признать вину. Понимая это еще пять лет назад, я не колеблясь связался с премьер-министром Нидерландов Рютте и мы согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования. Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов за воплощение достигнутых договоренностей, как за и эффективную работу для установления истины и развенчание российских мифов. Российский тактический расчет всегда ориентируется на краткосрочные дивиденды и безнаказанность. Именно на этом основывается вера России в свое право силы.

Доказательство истины в суде — дело долгое, но наказание — неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это будет первый международный судебный процесс для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа в Крыму и на Донбассе. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", — заявил Петр Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одного из подозреваемых по делу о сбитом «Боинге» рейса MH17 могли убить.

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