На Полтавщие задержали группу полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу

Происшествия

О том, что в сарае заброшенной животноводческой фермы на окраине райцентра Чутово, творится что-то криминальное, заподозрили местные жители. О своих подозрениях они сообщили в полицию. Каким же было удивление сотрудников управления противодействия наркопреступности ГУНП в Полтавской области, когда они выяснили, что криминалом занимаются их коллеги — бывшие и действующие.

Как сообщил начальник областного полицейского главка Андрей Замахин, в сарае был налажен процесс производства наркотиков растительного происхождения — от посадки конопли до ее переработки. Во время обысков было изъято свыше полсотни растений каннабиса, высаженных в горшки. Дельцы при погонах (двое из них являлись действующими сотрудниками Чутовского райотдела полиции) в свободное от работы время тщательно ухаживали за своим «полем»: вносили специальные подкормки в грунт, включали на ночь лампы света, обогревательные приборы… Сарай был оборудован также водными фильтрами, датчиками влажности, термометрами, оросительной системой, таймерами. Там же находились пакеты с удобрениями, грунтом и семена конопли на стадии прорастания, а также около 8 килограммов сухого «зелья», что по ценам черного рынка стоит почти 800 тысяч гривен.

В других местах проведения обысков были изъяты осветительные ракеты, пиротехнический взрывпакет, боевая граната Ф-1 и два автомобили, которыми пользовались злоумышленники.

По данным «ФАКТОВ», заказчиком наркотического сырья выступал бывший сотрудник полиции из соседней Харьковской области, который действовал через своего коллегу, тоже экс-полицейского из Чутово. Куда дальше его сбывали, предстоит выяснить сотрудникам Территориального управления Государственного бюро расследований, которое находится в Полтаве. Детали операции здесь не разглашают.

Подозреваемые в тяжком преступлении, совершенного в составе организованной группы, арестованы. В отношении их возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 310 УК Украины («Незаконный посев и выращивание конопли, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области задержали 9 членов преступной группировки, которые занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах.

Фото ГУНП в Полтавской области

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