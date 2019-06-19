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Скандал с застройкой на военном аэродроме в Одессе: суд принял новое решение

Приморский районный суд Одессы отказался отменить решение горсовета о застройке территории военного аэродрома «Школьный», начатой в 2017 году.

«Сегодня суд принял решение по делу, которое слушалось полтора года, — сообщили в воздушном командовании „Юг“ Вооруженных сил Украины. — По словам адвоката, за это время в одесской мэрии якобы появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным силам Украины».

Руководство воинской части готовит документы на обжалование указанного судебного вердикта.

В командовании «Юг» подчеркнули, что попытка отчуждения территории стратегического военного аэродрома не может быть законной в стране, в которой идет война.

«Однако в одесской мэрии и у заказчиков застройки аэродрома, судя по всему, совершенно противоположный взгляд на вопрос государственной безопасности страны», — заявили в командовании.

Военные акцентируют, что в настоящее время «Школьный» — единственный полностью боеспособный военный аэродром на юге Украины. В частности, на его территории базируются истребители, которые несут боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства. Этим аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ГСЧС и ВМС ВСУ, военный авиационный завод.

Кроме того, во время проведения международных учений дислоцируются самолеты стран НАТО и регулярно принимаются самолеты с ранеными в зоне проведения ООС.

«Судя по всему, желание заработать миллионы долларов на незаконном захвате территории военного аэродрома значительно превышает все эти аргументы, что понимает любой рядовой гражданин Украины, если он является патриотом своего государства. Мы уверены, что этим, мягко говоря, сомнительным решением суда, это дело отнюдь не заканчивается», — подчеркнули в командовании.

Также военные призвали судебные инстанции принимать законные и взвешенные, государственные решения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Минобороны будет судиться с властями Одессы, санкционировавшими захват военного аэродрома.

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