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В Варшаве экстренно посадили самолет из-за пьяного россиянина: видео инцидента
Рейс «Аэрофлота» из Барселоны в Москву был вынужден совершить экстренную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена из-за дерзкого поведения пассажира бизнес-класса, 36-летнего россиянина.
Инцидент произошел 14 июня. Во время полета пьяный гражданин России, который назвался «Дмитрием из Москвы», громко кричал на испанском, английском и русском языках, пытался танцевать, чем мешал другим пассажирам воздушного судна.
Все попытки стюардов успокоить 36-летнего дебошира оказались напрасными, в связи с чем капитан самолета решил совершить внеплановую посадку. После чего мужчина был задержан польским полицейским, сообщает In Poland.
В пресс-службе «Аэрофлота» уже заявили, что нарушителя внесли в «черный список» и будут требовать компенсацию и суровое наказание.
В настоящее время полиция проводит предварительное расследование с возможностью возбуждения уголовного дела против пассажира, ему может грозить крупный штраф, исправительные работы или минимальное лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, ранее скандальный российский актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, возвращавшегося в Россию из аннексированного Крыма.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!