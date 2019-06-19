Мир

В мире появился третий человек с состоянием свыше 100 млрд долларов

В среду, 19 июня, в списке самых богатых людей в мире по версии американского агентства Bloomberg произошли заметные изменения. Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком на планете, размер личного состояния которого превысил 100 миллиардов долларов. На сегодняшний день это больше, чем ВВП Словакии, указывает Bloomberg. Капитал мсье Арно составляет более 3 процентов от ВВП Франции.

С начала года 70-летний бизнесмен стал богаче на 32 миллиарда долларов! По состоянию на 19 июня его состояние оценивается в 100,4 миллиарда долларов, что вывело Арно на третье место в списке самых богатых людей в мире.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Джефф Безос, основатель и глава компании Amazon. После развода с женой размер его состояния уменьшился почти на 40 миллиардов долларов, что приблизило американца к его конкурентам. На данный момент его капитал оценивается в 119 миллиардов долларов.

Билл Гейтс благодаря росту акций ряда компаний, включая Microsoft, с начала года стал богаче на 15,1 миллиарда долларов и во второй раз в своей жизни пересек отметку в 100 миллиардов долларов. На данный момент его капитал оценивается в 106 миллиардов долларов.

Напомним, Арно был в числе трех самых богатых французов, чьи семьи пообещали выделить более 500 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери после апрельского масштабного пожара. Однако недавно выяснилось, что пока никто из них денег не дал.

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