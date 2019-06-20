В Киеве напали на посетителей кинопоказа в рамках Марша равенства

Происшествия

На посетителей кинопоказа в рамках «КиевПрайда», который проходил в помещении платформы культурных инициатив «Изоляция», напали молодые люди в балаклавах. Как сообщил один из пострадавших во время нападения, неизвестные били людей ногами, заливали перцовым газом, ругались, пишет Громадське.

«Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом», — заявил пострадавший.

По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были и несовершеннолетние. Она также сообщила, что «перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться». Она добавила, что это были не менее четырех ребят спортивного телосложения. Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина «скорой».

Напомним, что 23 июня в Киеве пройдет пройдет Марш равенства «Киев Прайд-2019». Принять в нем участие планируют около 10 тысяч человек. Отменить мероприятие пытался народный депутат Игорь Мосийчук, но Окружной административный суд Киева вернул истцу исковое заявление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках «Марша равенства». Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. В то же время избежать провокаций и стычек не удалось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter