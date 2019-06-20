Не мачо: медсестру-лесбиянку посадили за обман женщин в Сети

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В Великобритании отправили за решетку бывшую медсестру Адель Ренни за то, что она, притворившись в Сети мужчиной, «разводила» своих собеседниц на интимные фотографии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что Адель знакомилась с девушками с помощью приложений Instagram и Tinder. В своем аккаунте она использовала фото привлекательного мужчины (на самом деле — модели Крейга Данна) и первой завязывала разговор. Ей удавалось заинтересовать собеседниц благодаря хорошему знанию женской психологии. Далее Ренни звонила дамам и, изменив голос с помощью программы, бархатным баритоном расточала комплименты. Девушки таяли и охотно откликались на просьбу прислать прекрасному незнакомцу свои интимные фото.

Ренни призналась, что выдавала себя за мужчин по имени Дэн, Дэниел, Макс и Джек. В разных случаях утверждала, что работает врачом или адвокатом. Менее, чем за 3 недели ей удалось «раскрутить» на обнаженные снимки, интимное видео и виртуальный секс троих собеседниц.

После того, как всё вскрылось, одна из пострадавших — молодая мать-одиночка — призналась, что своими действиями мошенница Ренни вселила в нее «страх и тревогу». После того, как «Дэниэл» завалил ее пикантными сообщениями и страстными звонками, ей стало страшно находиться одной.

Обман был обнаружен, когда одна из жертв стала проверять, действительно ли адвокат Дэниел Кролл живет в сообщенном «им» районе — и не обнаружила в базе данных никого с таким именем. Затем обнаружилось, что фото «Дэниела» и «Джека» принадлежат совершенно другим людям.

Ренни была арестована всего через три месяца, после того, как вышла на свободу после предыдущего срока. Она получила 22 месяца за решеткой, но была досрочно освобождена после 10 месяцев. Еще в 2017-м мошенницу внесли в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Ей предъявили обвинения в десяти случаях преследования, четырех случая сексуального принуждении и четырех — непристойного общения.

В Сети мошеннице, скорее, сочувствуют. «Она несчастна, и ей надо к психиатру. Ведь есть сайты для знакомств женщин с женщинами, почему она не воспользовалась ими?» — написал один из пользователей. Другой считает, что действия Ренни — только часть проблемы: «Страшно то, как много женщин посылают голые фото людям, о которых они совершенно ничего не знают».

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