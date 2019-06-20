Трамп подтвердил переговоры с Путиным в конце июня

Мир

Вечером 19 июня в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным 28−29 июня. Американский лидер и российский президент в указанные дни примут участие в саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Осаке (Япония). При этом Трамп говорит не о «встрече на ногах» с Путиным, а о полноценных переговорах.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал президент США.

Вторая полноценная встреча, о которой сказал Трамп — это переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Президент США отметил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с лидером КНР. Ожидается, что главной темой встречи Трампа и Си Цзиньпина будет торговый конфликт между США и Китаем.

Свое стремление «поладить» американский президент объяснил просто: «Они мощные страны, а мы очень мощная страна».

Напомним, до сих пор Трамп и Путин садились за стол переговоров только раз. Это было 16 июля 2018 года в Хельсинки. До этого они коротко общались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

В ноябре 2018 года планировалась вторая полноценная встреча президентов. Оба прибыли в Париж по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. В итоге, переговоры не состоялись. Официальная версия — личная просьба Макрона, который не хотел отвлекать внимание мировой общественности от главного повода. Тогда Трамп и Путин коротко пообщались «на ногах».

Затем два президента собирались провести переговоры в начале декабря 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, но эту встречу отменил уже сам Трамп. Причиной стал захват российскими пограничниками трех украинских кораблей близ Керченского пролива. Трамп на саммите прошел мимо Путина, не поздоровавшись с ним. Впрочем, позднее российский лидер заявил, что они все-таки обменялись рукопожатиями, и он изложил ему свое видение ситуации с украинскими моряками «в двух словах». «У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня своя. Мы остались каждый при своем мнении», — заявил Путин журналистам.

После холодного короткого диалога в Буэнос-Айресе два президента вообще не общались почти полгода. Только 3 мая между ними состоялся телефонный разговор. Трамп назвал беседу «очень позитивной». Обсуждалась ситуация в Венесуэле и возможное заключение нового ядерного договора между США и Россией, но уже с участием Китая.

Напомним, США по решению Трампа приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Вашингтон и Москва подписали в 1987 году. В итоге, США и Россия обвинили друг друга в нарушении условий договора и вышли из него.

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