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Политика

Миссия «Европейской солидарности» — не допустить возвращения Украины в орбиту Кремля, — Яна Зинкевич

10:51 20 июня 2019 11
Яна Зинкевич
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Командир медицинского батальона «Госпитальеры», кандидат в народные депутаты от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич призвала участников митинга в городе Ровно поддержать партию Петра Порошенко на выборах в Верховную Раду, ведь именно команда пятого президента Украины способна противостоять силам реванша.

«Наша миссия в парламенте — борьба против реванша пророссийских сил, борьба против отказа от выбранного курса в ЕС и НАТО и возвращения в орбиту Кремля.

Украинский народ не может забыть тех, кто отдал свою жизнь, защищая родное государство от российской агрессии. Мы не имеем права забыть тех, кто был ранен, защищая Украину. Нельзя наших защитников один на один со своими проблемами. Я очень надеюсь на вашу поддержку и помощь. Вместе у нас все получится!" — заявила Яна Зинкевич.

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